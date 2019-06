Lisanne de Witte verslaat auto op zonne-energie in Hengelo

De race tussen mens en machine was een nieuwigheid bij het atletiekgala in Hengelo, bedoeld om het publiek te vermaken. De Red Shift, zoals de auto van het Solar Team Twente is gedoopt, kwam zeer traag op gang en leek meteen al kansloos. Toch ontwikkelde het slanke voertuig op het laatste stuk naar de finish nog zoveel snelheid, dat De Witter nog even moest aanzetten. Ze liep de 300 meter in 36,78, Red Shift klokte 37,76.



,,Het viel nog niet mee; je loopt in je eentje en hebt geen idee waar die auto is. Voor mij was dit wel een goede test om eens echt hard te starten’’, zei de winnares van het brons op de 400 meter bij EK outdoor in 2018 en EK indoor in 2019. Ze heeft zich al geplaatst voor de WK dit najaar in Doha.