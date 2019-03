Lisanne de Witte door naar finale 400 meter

Koster eindigt als zesde op 3000 meter

23:07 Atlete Maureen Koster heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de 3000 meter bij de EK indoor in Glasgow. Ze eindigde in de finale als zesde in 8.56,22, ver achter de Britse Laura Muir, die haar titel prolongeerde in een kampioenschapsrecord van 8.30,61.