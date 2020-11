Licht aan einde van coronatunnel voor ijshockeyers: eerste divisie hoopt op start half januari

De competitie werd half oktober na één speelronde al stilgelegd, toen het coronavirus zich weer in hogere mate begon te verspreiden. Nu gloort er dus eindelijk weer een sprankje hoop voor de ijshockeyteams, zo blijkt uit berichtgeving die ontvangen is door deze krant. Er ligt een plan, maar dat is wel volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de coronasituatie, zo benadrukt ook de bond.

Een crisisteam van IJshockey Nederland heeft een routekaart samengesteld. Daarbij is niet alleen gekeken naar de coronasituatie, maar ook naar hoe de competitie in aangepaste vorm kan worden afgewerkt. De eerste stap is dat er in de derde week van december weer gaat worden begonnen met trainen. Vanaf het weekend van 16 en 17 januari 2021 wordt er dan voor het eerst weer gespeeld. Ook zouden de kantines vanaf eind januari weer open moeten gaan en vanaf de tweede week van februari is er toegang voor publiek mogelijk.