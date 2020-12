Levenslange quarantaine in een met Oempaloempa's gevulde Action

Eindejaarscolumn Zou Kelderman zijn bidon naar het hoofd van het kleine jongetje gooien? Hem uitschel­den?

18 december Columnist Thijs Zonneveld zag Wilco Kelderman afgelopen zomer een bidon geven aan een jonge fan. Niets bijzonders, maar het gebeurde net nadat Kelderman de Giro had verloren. ,,Het was een klein gebaar, maar tegelijkertijd was het een van de ontroerendste dingen die ik een sporter dit jaar zag doen.”