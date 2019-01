Let op! Dit zevental gaat de hemel bestormen in 2019

Tahith Chong (19), voetbal

Wie Tahith Chong ooit aan het werk heeft gezien, zal dat niet snel vergeten. Niet alleen door zijn enorme haardos, vergelijkbaar met die van Marouane Fellaini, hoewel die recent naar de kapper is geweest en een ander kapsel heeft. Maar Chong valt op door meer: de snelheid die hij ontwikkelt als de bal aan zijn voet geplakt zit, het gevoel in zijn linkervoet, zijn scorend vermogen. Het maakt de 19-jarige linkerspits, die in Willemstad op Curaçao werd geboren, tot een heel bijzonder talent. ‘De nieuwe Robben’ hopen ze in Zeist en bij Manchester United, de club die hem in de zomer van 2016 wegplukte bij Feyenoord.

Het vertrek van manager José Mourinho, geen voorstander van het voor de leeuwen gooien van jonge talenten, maakt de weg vrij. Chong mocht afgelopen zomer al meedraaien met Manchester United tijdens een trip in de Verenigde Staten. Hij zat al op de bank tegen Juventus in de Champions League. En als hij geen hersenschudding had opgelopen eind december, had hij waarschijnlijk al een kans gekregen.

De clubleiding wil zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract openbreken, maar zijn management wacht af wie de nieuwe trainer wordt: blijft tussenpaus Ole Gunnar Solskjaer langer of komt er een ander? Chong kwam ooit bij Feyenoord na een tip van voormalig speler John de Wolf. Nu staat hij op het punt van doorbreken in Engeland. Ga er maar eens goed voor zitten in 2019.