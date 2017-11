LeBron James zakt met Cavaliers steeds verder weg

Sterspeler LeBron James bracht voor de thuisploeg 33 punten en 11 assists op zijn naam. Hij zorgde echter ook liefst acht keer voor balverlies. Derrick Rose (19 punten) en Jeff Green (15 punten) waren eveneens redelijk op schot bij Cleveland, dat de laatste drie duels verloor met een totaalverschil van 58 punten.

Bij de Pacers was Thaddeus Young topscorer met 26 punten. Ook de andere vier basisspelers eindigden in de dubbele cijfers.

Phoenix Suns behaalde onder interim-coach Jay Triano de vierde zege in vijf duels. In Washington gingen de Wizards met 116-122 onderuit. De thuisploeg verspeelde een voorsprong van 22 punten. TJ Warren was met een persoonlijk record van 40 punten, plus 10 rebounds, de gevierde man bij de bezoekers.