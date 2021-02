LeBron James krijgt het aan de stok met vrouwelijke fans: ‘Misschien hadden ze te veel gedronken’

,,Uiteindelijk ben ik blij dat er weer toeschouwers aanwezig zijn. Ik mis de interactie, die heb ik zelfs nodig. Ik vind niet dat het nodig was ze uit de hal te zetten”, vertelde James, die het aanvankelijk aan de stok kreeg met een mannelijke toeschouwer. ,,Ik zei mijn ding, hij vond het zijne. Daarna bemoeiden anderen zich ermee. Van mij hadden ze niet weggestuurd hoeven worden. Misschien hadden ze iets te veel gedronken.” Het incident gebeurde in het vierde kwart waarna kort voor tijd een driepunter van James (101-97) een minuut voor tijd een veilige marge gaf. In totaal kwam hij op 21 punten, Anthony Davis tot 25. De Lakers sloten zo weer aan bij Los Angeles Clippers en Utah Jazz, die de eerste twee posities bezetten in de Western Conference van de NBA.

James plaatste na de wedstrijd nog een tweet over het incident: ,,Courtside Karen was MAD MAD.” Een van de vrouwen reageerde via Instagram ook nog met een uitleg in een video. ,,LeBron begon te praten tegen mijn man, waarna ik het uiteraard voor hem opnam. Toen begon hij ons uit te schelden en werden wij de zaal uitgezet, terwijl we betaald hebben voor courtside seats.”