LeBron James helpt Cavaliers aan plek in NBA-finale

,,Heel veel mensen dachten dat wij het dit seizoen niet zouden halen'', zei James, die met de Cavaliers wisselvallig presteerde in de reguliere competitie. In de play-offs stond de superster echter weer op. ,,Ik heb tegen mezelf gezegd: laten we zo veel mogelijk uit dit seizoen halen. Ik probeer de sinaasappel uit te persen tot er helemaal niets meer uit komt.''



Boston Celtics was in de play-offs voor eigen publiek nog ongeslagen, maar in de TD Garden stond zondagavond geen maat op James. ,,Hoe groter het podium, het beter hij presteert'', zei coach Tyronn Lue over zijn vedette. Kevin Love, de andere ster van de Cavaliers, ontbrak in Boston vanwege een hersenschudding. Het is onzeker of Love op tijd fit is voor de start van de NBA-finale.