LeBron helpt Cavaliers weer eens eigenhandig aan winst

Het was de elfde keer in zijn loopbaan dat James tot 50 punten of meer kwam. De 32-jarige James is nu ook de jongste speler ooit in de NBA die 29.000 punten achtter zijn naam heeft staan. Hij nam die status over van Kobe Bryant. ,,Ook al ben ik bijna 33, ik heb me in mijn carrière nog nooit beter gevoeld'', meldde de vedette na zijn ijzersterke optreden. ,,Elke worp leek raak te zijn.''