Lavreysen volgt Büchli op als wereldkampioen keirin

Lavreysen hield in de finale de Japanner Yuta Wakimoto en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang achter zich. Voor Lavreysen is het al zijn tweede gouden medaille dit WK. Woensdag veroverde hij met de teamsprinters voor het derde jaar op rij de wereldtitel. Dat deden ze in een nieuw wereldrecord. Vorig jaar kroonde Lavreysen zich tot Europees kampioen op het onderdeel keirin.



Lavreysen volgt met zijn overwinning Matthijs Büchli op. Büchli kende een teleurstellend keirintoernooi en strandde al in de halve finale. Ook Jeffrey Hoogland slaagde er niet in om de bij de beste zes te eindigen. In de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12 finishte Hoogland als eerste. Büchli kwam daarin ten val, maar kon wel op eigen kracht de baan verlaten.