Landgenoten Jansen en Albies tegenover elkaar in play-offs MLB

brand wint Volledig Nederlands podium bij vrouwen in veldrit Kruibeke

3 oktober Nederlandse veldrijdsters hebben de Poldercross in het Vlaamse Kruibeke gedomineerd. Lucinda Brand was de sterkste. Ze troefde in de slotronde landgenote Yara Kastelijn af, die als tweede finishte voor Denise Betsema. Ook de plaatsen vier en vijf waren voor Nederlandse rensters: Aniek van Alphen en Manon Bakker.