Lakers verslaan Rockets na inhaalrace

James kwam in het eerste competitieduel sinds de All Star-wedstrijd van zondag in Charlotte tot 29 punten en 11 rebounds, teamgenoot Brandon Ingram was ook goed op dreef met 27 punten en 13 rebounds. Harden haalde bij de Rockets precies de 30 punten en verlengde daarmee zijn opzienbarende reeks. De Amerikaan heeft nu in 32 wedstrijden op rij 30 punten of meer gemaakt. De laatste keer dat Harden dat aantal niet haalde, was op 12 december.