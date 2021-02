Lakers geven wedstrijd uit handen na geblesseerd uitvallen Davis

Morgen tegen Kroatië Waterpo­loërs starten OKT met nipte zege op Duitsland

14 februari De Nederlandse waterpoloërs hebben hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg Duitsland vooral dankzij een sterke eerste helft met 11-10 (5-2, 3-2, 2-2, 1-4). Jorn Muller was de topscorer bij Oranje met vier doelpunten, Kjeld Veenhuis maakte er drie.