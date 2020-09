LA Lakers op drempel van eerste NBA Finals in tien jaar

Anthony Davis en LeBron James waren bij de Lakers samen goed voor 60 punten. James had in Orlando de taak Jamal Murray, die tot 32 punten kwam, in bedwang te houden. ,,Hij is een van de beste spelers van dit moment in de bubbel. Hij is erg lastig om te dekken. Ik gebruikte mijn lengte en lenigheid en mijn hoge hand om hem dwars te liggen”, zei James.



Rajon Rondo nam bij de Lakers zeven assists voor zijn rekening. Daardoor passeerde hij Scottie Pippen op de ranglijst die gebaseerd is op het aantal assists in de play-offs. Hij was een duel eerder al Lakers-legende Kobe Bryant gepasseerd.

De Lakers wonnen de NBA in 2009 en 2010 met Phil Jackson als coach en de begin dit jaar overleden Kobe Bryant als de grote sterspeler. Daarna raakte de club sportief in flink verval, maar met de komst van LeBron James werd de weg omhoog weer ingezet. De Lakers staan nu op 16 kampioenschappen in de NBA, eentje minder dan de Boston Celtic. Voor de Celtic was de titel in 2008 de enige in de afgelopen 34 jaar.

Na de Celtics en de Lakers volgen Golden State Warriors en Chicago Bulls met zes NBA-titels. Chicago Bulls won deze allen in de jaren 90 met Michael Jordan als sterspeler, de Warriors wonnen de NBA in 2015, 2017 en 2018. Vorig jaar ging de titel in de NBA naar Toronto Raptors, dat in de Finals met 4-2 won van de Warriors.

In de NBA Finals nemen de Lakers het bij een volgende zege op tegen de winnaar van de Eastern Conference. In de eindstrijd daarvan leidt Miami Heat tegen Boston Celtics met 3-1.

