LA Lakers dankzij LeBron James in dubbele verlenging voorbij Pistons

James maakte in totaal 33 punten en noteerde 11 assists. Zijn ploeggenoot Anthony Davis was goed voor 30 punten. Jerami Grant was de beste schutter bij de Pistons met 32 punten. De Lakers staan in de westelijke divisie van de NBA op de tweede plaats achter het verrassend sterk presterende Utah Jazz. De Pistons staan er minder rooskleurig voor; de ploeg uit Detroit verloor al voor de achttiende keer dit seizoen en bungelt onderaan in de oostelijke divisie.