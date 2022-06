Kwakkelende Joost Luiten al na vijf holes klaar bij toernooi in Hamburg

Luiten, zesvoudig winnaar op de Tour, heeft wat aanpassingen in zijn swing doorgevoerd en is op zoek naar het goede gevoel op de golfbaan. Hij speelde vorige week in het Dutch Open heel wisselvallig. Na de eerste ronde stond hij aan de leiding, maar een dag later was hij al ver weggezakt. Op zaterdag speelde hij nog slechter en was hij hard voor zichzelf. ,,Ik schaamde me op de baan voor mijn spel.”