KTM rekent op herstelde Jeffrey Herlings in Indonesië

In afwachting van de uitslag van een controle later deze week, heeft KTM-sportdirecteur Joël Smets al een trainingsschema opgesteld voor Jeffrey Herlings. ,,Tegen het einde van deze week trainen op de wegfiets. In het weekeinde twee keer met de mountainbike erop uit, wat bultjes meenemen. En dan volgende week maandag en dinsdag de motor op”, schetst Smets de planning.

De Belgische vijfvoudig wereldkampioen maakt nog wel een voorbehoud. ,,Complicaties zijn nooit helemaal uit te sluiten bij een kwetsuur en een operatie. We gaan ervan uit dat we volgende week woensdagavond met Jeffrey vertrekken naar Indonesië. Hoe fit hij daar aan de start zal staan, is nog koffiedik kijken.”

Operatie geslaagd

Na het trainingsongeval vorige week woensdag in Berghem is de 23-jarige motorcrosser dezelfde avond nog geopereerd. De röntgenfoto’s die daags daarna gemaakt zijn, wezen uit dat de operatie geslaagd was. Smets: ,,Het is daarom dat we denken dat een start in Indonesië reëel is. Het is niet eerste keer dat we met een sleutelbeenbreuk te maken hebben.”