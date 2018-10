Kromowidjojo wint in toptijd 50m vrije slag

Kromowidjojo verwees haar Zweedse rivale Sarah Sjöström naar de tweede plaats: 23,23 tegen 23,36. Voor 'Kromo' was het haar tweede tijd ooit op de 50 meter. Heemskerk finishte als derde in 23,67. Kim Busch (zesde in 24,23) en Valerie van Roon (achtste in 24,56) vervulden in de finale een bijrol.



Op de 50 meter rugslag tikte Kromowidjojo aan in 26,19 seconden. Dat was eveneens haar op één na snelste tijd op deze afstand. De Australische Emily Seebohm won in 26,05, gevolgd door de Britse Georgia Davies (26,13). Maaike de Waard zwom de zesde tijd (26,44). Kira Toussaint ging in Boedapest vanwege ziekte niet van start.