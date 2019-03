Kromowidjojo: waarom zou ik stoppen na Tokio?

,,Om daarna nog vier jaar door te gaan, is heel lang. Maar als het super gaat, als ik het nog steeds leuk vind en als mijn lichaam nog wil, waarom zou ik dan stoppen?’', zegt ‘Kromo’ in de aanloop naar de Swim Cups in Den Haag en Eindhoven.

De drievoudig olympisch kampioene leeft voor grote toernooien. Na de teleurstellend verlopen Spelen van Rio 2016, waar ze als titelhoudster op de 50 en 100 meter vrije slag naast de medailles greep, twijfelde Kromowidjojo over haar toekomst. Ze leek de aansluiting met de wereldtop kwijt en daarmee ook het plezier. Het boegbeeld van de Nederlandse ploeg knokte zich echter terug en kreeg bij de WK langebaan van 2017 in Boedapest de bevestiging dat ze de strijd met de snelste zwemsters ter wereld weer aankan.

Kort na dat toernooi, waarop ze drie zilveren en een bronzen medaille pakte, vertelde ‘Kromo’ dat ze doorgaat tot Tokio. ,,Van die beslissing heb ik nog geen moment spijt gehad. Dat was een heel goede keuze. Of de komende WK in Gwangju mijn laatste WK wordt? Dat weet ik niet. Ik ben nu supergemotiveerd voor ‘Tokio 2020'. Daarna beslis ik of ik stop of nog even door ga.’’

Kromowidjojo houdt van racen en doet daarom in de aanloop naar de WK ook mee aan de Champions Swim Series, een nieuw en lucratief concept dat is opgezet door de mondiale zwemfederatie FINA. Voor de wedstrijden in Guangzhou (27 en 28 april), Boedapest (11 en 12 mei) en Indianapolis (31 mei en 1 juni) is een select gezelschap uitgenodigd: de wereldrecordhouders, de regerend olympisch en wereldkampioenen en de snelste zwemmers van het jaar. Aan iedere afstand doen vier zwemmers mee. Kromowidjojo komt in actie op de 50 vrij en 50 vlinder. De winnaar van iedere race ontvangt omgerekend zo’n 9000 euro, een wereldrecord levert een bonus op van 18.000 euro.

,,Het niveau zal superhoog zijn, je racet met de top van de wereld. Dat worden supervette wedstrijden’', zegt de Groningse, die ronduit toegeeft dat ze ook voor het geld naar China en de Verenigde Staten gaat. ,,Je kan flink geld verdienen, dat maakt het ook aantrekkelijk.’'