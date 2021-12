Kromowidjojo lost met mogelijk haar laatste race Hosszu af als zwemster met meeste medailles op WK kortebaan

,,Een supergoede split, weer onder de 23 seconden. Dat gaf me veel vertrouwen voor de 50 vrij”, reageerde ‘Kromo’. ,,Natuurlijk had ik die graag willen winnen. Het zou tof zijn geweest om als eerste vrouw vijf keer een bepaalde afstand te winnen, nu is het vier keer goud en een mooie zilveren medaille.”

Of het ook haar laatste professionele races waren? Kromowidjojo (31) gaat nu met vakantie en nadenken over haar zwemtoekomst. Haar totale oogst door de jaren heen op de WK kortebaan bracht ze op 28 medailles (14 goud - 9 zilver en 5 brons. Daarmee is ze nu de vrouw met de meeste plakken in haar bezit. Alleen de Amerikaan Ryan Lochte won nog 10 medailles meer. ,,Katinka Hosszu verslagen qua aantal medailles. Ik ben trots op mezelf. Het was een pittige week, maar ik heb ervan genoten”, besloot Kromowidjojo.