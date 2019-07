Kromowidjojo als tweede naar finale 50 meter vlinder

Wereldrecordhoudster Sarah Sjöström uit Zweden was de snelste in 24,79 Kromowidjojo miste donderdag deelname aan de finale op de 100 vrij. Zaterdag komt ze ook nog uit in de series op de 50 meter vrij. Zaterdag komt ze in de ochtend ook nog uit in de series op de 50 meter vrij. ,,Eindelijk weer een rondje verder”, sprak Kromowidjojo tevreden bij de NOS. ,,Het zit dicht bij elkaar. Ik ben heel tevreden met mijn tijd. Nu gaan we kijken wat er morgen beter kan. Het zag er vanochtend in de series ook al goed uit met maar één keer ademen waar het eerder nog twee keer was.”



Ze kijkt uit naar zaterdag met de start van het toernooi op de 50 vrij, nog meer haar afstand, en de finale op de 50 vlinder. ,,Ik kijk niet naar de concurrentie en focus me volledig op mijn eigen race. Het is zo kort. Eén foutje en je ligt eruit.”