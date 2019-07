‘Kromo’ pakt eerste Nederlandse WK-medaille op 50 meter vlinderslag

WK Zwemmen Australi­sche zwemster Jack test positief

11:24 De Australische zwemster Shayna Jack heeft een positieve dopingtest afgelegd. De 20-jarige Jack trok zich bijna twee weken geleden terug voor de WK in Zuid-Korea vanwege ‘persoonlijke redenen‘. Op de voorlaatste dag van het toernooi bekende ze via Instagram dat een verboden middel is aangetroffen in haar lichaam.