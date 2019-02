Koster soeverein naar titel 1500 meter

NK indoorMaureen Koster heeft bij de NK indooratletiek in het Omnisport van Apeldoorn op soevereine wijze de titel veroverd op de 1500 meter. De Boskoopse kwam met ruime voorsprong over de finish in een tijd van 4.18,85.

Koster liep gisteren nog een 3000 meter in het Engelse Birmingham, waar ze als vijfde eindigde in 8.56,44. Op die afstand doet ze begin maart mee aan de EK indoor in Glasgow. Ze mikt daar op een medaille; in 2015 behaalde ze brons op de EK indoor in Praag.

Koster versloeg op de nationale titelstrijd Sanne Wolters-Verstegen, die ook in Birmingham was en daar op 0,07 seconde de EK-limiet op de 800 meter miste (2.03,07). Verstegen had in Apeldoorn niet de kracht voor een tweede inspanning en arriveerde op de 1500 meter als tweede in 4.23,00. Die tijd lag ruim boven de limiet voor Glasgow (4.13,00).

Drie EK-tickets op 3000 meter dankzij Foppen

Mike Foppen was al zeker van een ticket op de 3000 meter bij de komende EK indooratletiek in Glasgow, maar hij groeide bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn uit tot een held. De atleet uit Nijmegen veroverde niet alleen de titel op de 3000, hij hielp Bram Anderiessen en Benjamin de Haan in een snelle race eveneens aan een startbewijs voor de Europese titelstrijd.

Drie Nederlandse atleten bij een EK indoor op de 3000 meter is niet eerder vertoond. Foppen was verrast. ,,Ik had met Benjamin afgesproken dat we er een harde race van zouden maken; ik had er niet op gerekend dat Bram ons kon volgen’’, zei de kampioen aan de finish. Hij won in 7.54,95, Andriessen pakte zilver in 7.55,46 en De Haan nam het brons in 7.55,62.