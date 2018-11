Koplopers Warriors en Raptors blijven winnen

Sterspelers Kevin Durant en Stephen Curry hadden met respectievelijk 33 punten en 28 punten een groot aandeel in de zevende zege op rij. Golden State is met negen overwinningen de koploper in de Western Conference.



Klay Thompson maakte aan het begin van het vierde kwart met tien punten een achterstand van de Warriors goed. Bij de Timberwolves moest Derrick Rose al vroeg naar de kant met een enkelblessure, een forse tegenvaller voor de basketballer die afgelopen week nog vijftig punten scoorde tegen Utah Jazz.



‘Rookie’ Allonzo Trier bezorgde zijn club New York Knicks met 23 punten de eerste uitzege. Het duel bij de Dallas Mavericks eindigde in 118-106. Trier maakte geen deel uit van de ‘draft’, waar de clubs nieuwe getalenteerde spelers mogen uitkiezen, maar doet het niettemin goed bij de Knicks.