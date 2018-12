Koploper Toronto Raptors verliest weer

Honkballer Van Mil in kritieke toestand na ernstig hoofdlet­sel

8:10 Honkballer Loek van Mil ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Canberra. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits liep zaterdag ernstig hoofdletsel op bij een incident dat volgens zijn club niets met honkbal te maken heeft. Van Mil was in Canberra om met Brisbane Bandits tegen Canberra Cavalry te spelen.