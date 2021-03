Koploper Sixers boekt grootste zege ooit op Spurs

Wereldbekerwedstrijd Weertman weet geen medaille te winnen bij terugkeer in open water

13 maart Zwemmer Ferry Weertman heeft bij zijn eerste wedstrijd in het open water in ruim een jaar genoegen moeten nemen met de achtste plaats. De olympisch kampioen van Rio 2016 kon bij de wereldbekerwedstrijd in Doha niet meedoen om de medailles. Hij tikte bijna 14 seconden na de Franse winnaar Marc-Antoine Olivier als achtste aan.