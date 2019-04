Kooivechter geeft bloed mee aan vreemde: ‘Ik dacht dat ze een dopingcontroleur was’

Comenentia met Nederlands record naar WK

8:39 Kogelslingeraar Denzel Comenentia heeft zich in stijl geplaatst voor de WK atletiek in Doha. De 23-jarige Amsterdammer verbeterde bij wedstrijden in de Amerikaanse stad Torrance (Californië) zijn eigen Nederlands record. Comenentia kwam in zijn vijfde poging tot een afstand van 76,80 meter, 39 centimeter verder dan de recordafstand die hij vorig jaar haalde in Eugene.