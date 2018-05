Komst Massa nieuwe impuls voor Formule E

Door Arjan Schouten



Lang heeft zijn coureurspensioen niet geduurd. Een halfjaar na zijn laatste Grand Prix in Abu Dhabi kondigde Felipe Massa gisteren een nieuw raceavontuur aan. Vanaf volgend seizoen is hij actief in de elektrische klasse Formule E. De 37-jarige Braziliaan, in 2008 zo'n 39 seconden wereldkampioen voordat Lewis Hamilton over de finish kwam, tekende een contract voor drie seizoenen bij team Venturi.



Bij het Monegaskische team, mede opgericht door acteur Leonardo di Caprio, zijn ze logischerwijs in hun nopjes met de aanwinst. ,,Het is een eer om Felipe te mogen begroeten in onze Venturi-familie’’, zegt teambaas Gildo Pastor op de website van het raceteam. ,,Zijn vijftien jaar Formule 1-ervaring gaat ons absoluut een boost geven.’’



Massa ziet Formule E zelf als de raceklasse van de toekomst. ,,Het kampioenschap is in een heel korte tijd een geweldige competitie geworden. Ik ben vanaf het begin heel duidelijk geweest over mijn speciale interesse in deze innovatieve, toekomstgerichte discipline. Vooral het format van de sport trekt me zeer. Racen midden in wereldsteden, dicht bij de fans. Ik kan niet wachten om eind deze maand al wat testwerk te mogen doen.’’