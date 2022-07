Kogelslingeraar Comenentia en gemengde estafette trappen WK atletiek af

Comenentia behoort niet tot de kandidaten voor een medaille. Zijn beste afstand van dit seizoen is 75,21 meter en daarmee staat hij niet heel hoog op de wereldranglijst.



De eerste dag is ook gereserveerd voor het estafette-onderdeel 4x400 meter gemengd. Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela eindigden vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio als vierde. Dit viertal is ook aanwezig in Eugene, maar het is nog niet bekend of zij ook lopen in atletiekstadion Hayward Field. Om 20.45 uur zijn eerst de series en tegen 05.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag is de finale.



Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König doen mee in de kwalificaties van het kogelstoten. Schilder veroverde dit voorjaar brons bij de WK indoor in Belgrado. Ze heeft deze zomer het Nederlands record op 19,68 meter gezet.