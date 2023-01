Koen Bijen, te klein voor topvoetbal en tophockey, maar nu toch op WK: ‘Ik was geen Messi of Sneijder’

Ultieme broeder­lief­de bij Tim en Tom Coronel tijdens Dakar Rally: ‘Dan gaan wij volledig uit onze pannetjes’

Geen tweeling die smakelijker praat over autosport dan Tim en Tom Coronel. Vanaf oudjaarsdag bloeit weer vijftien dagen lang de broederliefde op bij de twee prille vijftigers, samen in een auto in de woestijn van Saoedi-Arabië. ,,Hoeveel mensen hebben die Dakar Rally niet op hun bucketlist staan? En wij mogen dat gewoon samen doen. Een privilege.’’

30 december