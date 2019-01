Kobayashi wint nieuwjaarsspringen Garmisch

Poll LeBron James voelt zich de beste basketbal­ler ooit

31 december LeBron James voelt zich de beste basketballer ooit. De 34-jarige Amerikaan zegt dat in een documentaire die sportzender ESPN over hem maakte. ‘King James’ beschouwt het winnen van de NBA in 2016 met Cleveland Cavaliers als de grootste prestatie die ooit is neergezet in de Amerikaanse basketbalcompetitie.