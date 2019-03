KNZB laat zwemmers wennen aan vroege finales

,,We zijn hier ruim twee jaar geleden al over aan het nadenken gegaan’', zegt hoofdcoach Marcel Wouda. ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat het niet zo heel veel anders is dan wat we normaal al doen. Op de EK, WK en Spelen moet je ‘s ochtends in de series ook volle bak zwemmen om de finale te halen. We hebben onze aanpak wel geoptimaliseerd. Per individu kijken we wat het beste moment is om op te staan, wat je aan eiwitten en koolhydraten ‘s ochtends moet eten. Maar het moet ook geen heel circus worden. Uiteindelijk moeten ze gewoon het startblok op en zo hard mogelijk zwemmen.’’