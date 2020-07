KNGU snel in gesprek met van mishandeling beschuldigde bondstrainers

Die tweede coach waar het statement naar verwijst is bondscoach Gerben Wiersma, onder wie Goedkoop ook een tijdje trainde. ,,Er zat zeker wel een verschil in, de dagelijkse kleineringen waren een stuk minder, maar ook in Heerenveen werd onmenselijk met je omgegaan. Ook daar was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures of andere gevoelens. Het fysieke deel (slaan en schoppen, red.) was daar voorbij", zo zei ze over haar tijd bij Wiersma.