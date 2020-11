Kira Toussaint zwemt nieuw wereldrecord: ‘Dit is een heel mooie dag in een zure tijd’

Tri Nations Na 29 nederlagen wint Argentinië eindelijk van All Blacks

10:50 De rugbyploeg van Argentinië heeft zaterdag in de Tri Nations Nieuw-Zeeland met 25-15 verslagen. Dat was een historische zege, want alle vorige duels tussen beide landen werden gewonnen door de All Blacks, zoals de bijnaam van topland Nieuw-Zeeland luidt.