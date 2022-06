Kira Toussaint en Maaike de Waard naar halve finale rugslag, teleurstelling voor Stan Pijnenburg

De Waard zette in de series met 28,04 seconden de tiende tijd neer. Toussaint, de regerend Europees kampioene op de 50 meter rugslag, was met 28,17 goed voor de dertiende tijd. Kylie Masse uit Canada was met 27,26 de snelste. De halve finales volgen vanavond.

De Nederlandse zwemmers plaatsten zich voor de finale van de gemengde estafette op de 4x100 meter wisselslag. Het viertal, met Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen, kwam met 3.43,48 tot de tweede tijd. Alleen de Amerikaanse zwemmers waren sneller. De finale van het onderdeel is ook vanavond.

Pijnenburg

Stan Pijnenburg slaagde er niet in de halve finales te halen van de 100 meter vrije slag. Met 49,11 kwam hij niet verder dan de 28ste tijd. De Roemeense zwemmer David Popovici, de 17-jarige wereldkampioen op de 200 meter, kwalificeerde zich met 47,60 seconden als snelste voor de halve finales in de avond, voor Caeleb Dressel (47,95).

Pijnenburg: ,,Ik tikte aan en dacht dat ik eigenlijk best een goede race had gezwommen”, zegt een vertwijfelde Pijnenburg vijf minuten later in de mixed zone. ,,Ik voelde me eigenlijk best goed, dus ja... Het is en te langzaam weg, en te langzaam terug. Qua verdeling is deze race niet verkeerd, maar het zit wel af van wat ik wilde doen. Een seconde harder, dus een halve tel per baan harder.”

Om en nabij de derde tijd van 48,15 van Andrej Barna uit Servië dus. Dan had hij uitzicht gehad op de finale van woensdag. Voor de 25-jarige Pijnenburg, die traint in het HPC Eindhoven bij Patrick Pearson, bleef het vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio ook bij één race. Toen werd hij 21ste met een pr van 48,53.

Maand geleden niet fit

Een maand geleden was Pijnenburg even niet fit, maar of dat nou de reden is voor zijn magere optreden weet hij zo snel na afloop niet. ,,Dat zou het niet mogen zijn. De Mare Nostrum Tour ging daardoor niet heel lekker. Daarna voelde ik op de trainingen dat ik wel weer redelijk op niveau kwam”, aldus Pijnenburg. ,,Normaal zwem ik in de ochtend net zo hard als in de middag of avond. Ik zou willen dat ik een antwoord had, maar dat heb ik even niet. Dadelijk maar even kijken naar de analyse.”

Vrijdag volgt voor Pijnenburg nog de 4x100 meter vrije slag mixed relay. ,,Dan ga ik het beter proberen te doen.”