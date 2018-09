Kipchoge waagt in Berlijn nieuwe aanval op wereldrecord

De 33-jarige Kipchoge zag dit voorjaar een serieuze poging mislukken. Hij won weliswaar de marathon van Londen, maar leverde in de slotfase van de wedstrijd te veel in op het recordschema en finishte in 2.04.17. De olympisch kampioen liep zijn persoonlijk record van 2.03.05 in 2016 in Londen.



De Keniaan won al twee keer de race in Berlijn, algemeen beschouwd als de snelste marathon ter wereld. Kipchoge won er in 2015 (2.04.00) en in 2017 (2.03.32). Hij heeft de laatste acht marathons die hij liep allemaal gewonnen en deed vorig jaar op het circuit van Monza een poging als eerste mens onder de twee uur te lopen. Kipchoge kwam met hulp van een legertje tempomakers in de buurt; hij klokte 2.00.25.