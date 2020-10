Kim wint PGA Championship, Van Dam stelt teleur

Dag vol tegensla­gen voor Bouwmees­ter op EK

20:57 Marit Bouwmeester beleefde op de EK in de Laser Radial een dag vol tegenslagen. De regerend olympisch en wereldkampioene eindigde in de enige race die zondag in Gdansk werd gevaren als twintigste. De 32-jarige Friezin zakte in het klassement van de tweede naar de vierde plaats.