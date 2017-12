Kijk hier de afstraffing van Oranje terug

SamenvattingDe Nederlandse handbalsters zijn er weer niet in geslaagd ‘angstgegner’ Noorwegen te verslaan. Oranje boog vrijdag heel diep voor de titelverdediger in de halve finales van het wereldkampioenschap in Duitsland. Het vrouwenteam van bondscoach Helle Thomsen verloor in de Hamburg Arena met ontluisterende cijfers: 32-23. Bekijk hier de samenvatting.