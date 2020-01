Kickbokser Ben Saddik tekent meerjarig contract bij Glory

Kamminga verbetert Nederlands record 100 meter schoolslag: 'Geniale race’

14 januari Arno Kamminga heeft in China het Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De Nederlander noteerde bij de FINA Champions Swim Series een tijd van 58,61 seconden, goed voor goud. Kamminga had het record al in handen. Halverwege december kwam hij bij de Swim Cup in Amsterdam tot 58,65.