Kenley Jansen kan titelprolongatie met LA vergeten: Braves naar de World Series

Albies liep in de eerste inning op een tweehonkslag van Austin Riley het eerste punt binnen voor Atlanta, dat in Eddie Rosario de grote man had. De buitenvelder sloeg in de vierde inning met een homerun drie punten binnen en bracht daarmee de stand op 4-1. AJ Pollock deed met een RBI-double in de zevende inning nog wel iets terug, maar verder dan 4-2 kwam de sterrenploeg uit Los Angeles niet.

Volledig scherm Eddie Rosario met de MVP-trofee. © EPA

Daar kon ook werper Jansen niets aan veranderen. De closer van de Dodgers bleef foutloos in de achtste inning. Jansen moest alleen een tweehonkslag van Jorge Soler toestaan en gaf Freddie Freeman een vrije loop, maar kwam verder niet in de problemen. Dat zelfde gold echter ook voor zijn Braves-collega Will Smith, die in de negende inning de save verdiende.

Als winnaar van de National League spelen de Braves in de World Series tegen de Houston Astros, de winnaar van de American League. De laatste ‘wereldtitel’ van de Braves dateert van 1995, in 1999 verloor de ploeg in de World Series van de New York Yankees (4-0).

De finale van het Amerikaanse honkbalseizoen begint dinsdag in Houston.

Volledig scherm Kenley Jansen. © AP