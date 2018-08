Kenley Jansen eerder dan verwacht terug na hartritmestoornissen

Herlings wint en ziet concurrent Cairoli vallen

19 augustus Motorcrosser Jeffrey Herlings blijft maar winnen in de MXGP. De 23-jarige Brabander was vandaag op zijn KTM bij de Grote Prijs van Zwitserland weer oppermachtig in de eerste manche. Zijn Italiaanse concurrent in de strijd om de wereldtitel, Antonio Cairoli, ging onderuit op het circuit van Frauenfeld en eindigde slechts als achtste.