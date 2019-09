Keniaanse atletiekploeg opnieuw onder vuur om dopinggebruik

Het is een zware klap voor de Keniaanse atletiekploeg, die deze week ook al negatief in het nieuws kwam door een uitzending van de Duitse ZDF, waarin het gebruik van epo door Keniaanse atleten zou zijn aangetoond.

De 5000 meter is traditioneel een onderdeel waarop Kenia kanshebbers heeft voor goud. Alleen Nicholas Kimeli en Jaco Krop zijn in Doha startgerechtigd.



De AIU heeft een streng beleid ingevoerd voor de WK om doping tegen te gaan. Voor Kenia gelden de zwaarste eisen, omdat het land tot een van de vijf naties behoort met de meeste dopingzondaars in de atletiek. Om er zeker van te zijn dat atleten uit Kenia schoon aan de start komen in Doha, hebben ze minstens vier dopingcontroles moeten ondergaan voor de WK. Kibet en Simiyu, in Kenia de nummer 1 en 2 van de trials, voldeden niet aan die eis. De Keniaanse bond, die al zo onder vuur ligt, heeft zich neergelegd bij de gevolgen.