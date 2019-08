Kampioenen kloppen Varenhorst/Van de Velde

Krasilnikov en Stojanovski werden een maand geleden in Hamburg wereldkampioen. Ze zijn in eigen land als tweede geplaatst.

Voor Varenhorst en Van de Velde was het al de tweede nederlaag van de week. Ze zijn nog niet uitgeschakeld, want de nummers 3 van de groep gaan ook door. Groepswinst levert een plek op bij de laatste 16, de nummers 2 en 3 nemen het vrijdag in een tussenronde tegen elkaar op met als inzet een plek in de achtste finales.