Kamminga zwemt mondiale toptijd in Antwerpen

Kamminga had het nationale record al in handen met 2.07,96, in de series scherpte hij die aan tot 2.07,54 en in de finale ging het nog een stuk sneller. De schoolslagspecialist was maar liefst 10 seconden sneller dan de nummer 2.

Het wereldrecord op de 200 school staat met 2.06,12 op naam van Anton Tsjoepkov uit Rusland. Kamminga grossiert al maandenlang in recordtijden. Hij heeft zich verzekerd van deelname aan de 100 en 200 school op de Olympische Spelen.

De Zuid-Hollander scherpte zaterdag in Antwerpen ook al twee keer zijn nationale record op de 100 school aan. In de series klokte hij 58,52, in de finale liet hij de klok stilzetten bij 58,43. ,,Bizar dit. Echt bizar. De wedstrijd was bedoeld als trainingsprikkel”, aldus de zwemmer die eind vorig jaar bij de EK kortebaan in Glasgow goud pakte op de 100 en 200 meter. ,,Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. We zijn op de goede weg en op de goede manier bezig.”

Kamminga heeft zowel op de lange- als kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslagnummers op zijn naam staan.