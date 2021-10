Kamminga onderstreept blakende vorm met spectaculaire tijd op 100 schoolslag

Daarmee noteerde Kamminga de vijfde tijd ooit gezwommen op dit nummer. Hij was 17 honderdsten sneller dan zijn oude toptijd van 55,99, die hij in juli in Amsterdam noteerde.

Kamminga werd met zijn tijd ook eerste in Kazan. ,,Dat was een mooie eerste race voor de komende anderhalve week. Ik merk dat er steeds meer controle is en het daarom beter gaat. En dan zwem je een week voor de Europese kampioenschappen hier beginnen een Nederlands record”, zei een opgetogen Kamminga. ,,Het bad ligt er mooi bij en het niveau is er. Ik merk dat ik erin groei. Het is volop genieten.”

Verder was er Nederlands succes voor Kira Toussaint, die goud won op de 50 meter rugslag in 25,87. De wereldrecordhoudster (25,60) zwom in de series een tijd van 25,89. ,,Het ging me ‘s morgens redelijk makkelijk af in de series, daarom hoopte ik op een betere tijd in de finale. Aan de andere kant heb ik een ‘clean-sweep’ op deze afstand na de wereldbekerwinst in Berlijn, Boedapest en Qatar. Daar ben ik heel blij mee.”

Jesse Puts eindigde als derde op de 50 meter vrije slag in 21,08, achter de Australische winnaar Kyle Chalmers (20,68) en de Rus Vladimir Morozov (20,81). “Dit voelde goed richting de EK. Het is natuurlijk heel chill om tegen deze grote namen te kunnen racen. Op naar een 20'er”, aldus Puts. De wedstrijden in Kazan zijn de laatste in de wereldbekercyclus. Aansluitend zijn de Europese kampioenschappen korte baan in Kazan. Die beginnen op 2 november.