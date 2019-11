Kamminga grijpt bij wereldbeker in Kazan naast zege

Butter loopt ruim boven olympische limiet bij marathon van New York

18:30 Michel Butter is bij de marathon van New York niet geslaagd in zijn missie om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Hiervoor moest de 33-jarige Noord-Hollander een tijd van 2.11.30 of sneller lopen of in de top tien eindigen.