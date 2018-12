Kamminga figureert in finale met wereldrecord

WK Kortebaan Goud en zilver voor ‘Kromo’ en Heemskerk op 100 meter vrij

12:39 Ranomi Kromowidjojo heeft voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel kortebaan veroverd op de 100 meter vrije slag. De 28-jarige Groningse zegevierde met overmacht in het 25 meterbad in de Chinese stad Hangzhou: 51,14 seconden.