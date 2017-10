Jurylid de mist in: kickbokser toch naar 100.000 euro-gevecht

Door het besluit plaatst de 32-jarige Arnhemmer zich voor de Final 8, waar hij met zeven andere vechters kans maakt op de hoofdprijs van 100.000 euro.



Direct na de uitslag van het gevecht was er al commotie over de uitslag. Boy Boy had sloeg en schopte met name in de laatste twee van drie ronden zijn tegenstander Fred Sikking (37) de hele ring door. Toen de jury van het evenement Sikking aanwees als winnaar, leidde dat tot onbegrip van zo’n beetje het hele Topsportcentrum in Almere, kickboksfans op social media en zéker Martin zelf.