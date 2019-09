Judokampioene Silva test positief op fenoterol

WK in Japan Visser nu commenta­tor bij WK rugby: ‘Nieuw-Zee­land is zeker niet de grote favoriet’

19 september Tim Visser deed vier jaar geleden als international van Schotland mee aan het WK rugby in Engeland. In mei stopte hij op 32-jarige leeftijd als rugbyer, maar de komende anderhalve maand is hij als commentator op de Britse, Ierse en Nederlandse televisie/radio bijna dagelijks te horen over het WK in Japan. ,,Mijn advies is: probeer zoveel mogelijk van het WK te zien, want het is een uniek sportevenement.”