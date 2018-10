Judoka Franssen pakt goud in Abu Dhabi

Franssen ging op herhaling in het prestigieuze toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze schreef de Grand Slam van Abu Dhabi in 2016 ook op haar naam. Dat ze in vorm was, bewees de Limburgse vorig maand al met brons op de WK in Bakoe (Azerbeidzjan).



De Nederlandse begon haar wedstrijddag met winst op de Oostenrijkse Tina Zeltner. Vervolgens besliste Franssen een spannend gevecht tegen de Britse Alice Schlesinger in de golden score op ippon. In de halve finale was het ippon voor Franssen tegen de Duitse Marina Trajdos. Ook de finale won ze op ippon, na een slopend gevecht in de golden score.



De Wit reikte tot de halve finales, maar werd daarin gestuit door Sagi Muki uit Israël. Tegen de Canadees Briand volstond een waza-ari voor de bronzen plak.